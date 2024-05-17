На Дніпропетровщині активізували протиповітряну оборону від ворожих БпЛА
Київ • УНН
У Дніпропетровській області України працюють системи протиповітряної оборони для боротьби з ворожим безпілотником, повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України.
У Дніпропетровській області працює ППО. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Ворожий БпЛА над Дніпропетровщиною, працює ППО
Ворожі "шахеди" із Запорізької області прямують до Дніпра16.05.24, 22:18 • 26247 переглядiв