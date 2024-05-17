Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

В ночь на 17 мая оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, повредив многоквартирный дом, пятиэтажный дом и авто. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, ночью враг ударил дроном-камикадзе по Днепропетровской области. Следовательно, в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом. К счастью, без пострадавших.

Кроме того, по уточненной информации, из-за вечерних атак беспилотниками в городе изуродованы пятиэтажный дом и авто.

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