Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  113918 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  107875 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  108503 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  135978 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  58091 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  131863 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135407 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140085 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150084 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167433 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Новости по теме
Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

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ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

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Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

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На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

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15 мая 2024, 10:00  •  195638 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  215434 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  417109 просмотра

Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

В ночь на 17 мая оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе, повредив многоквартирный дом, пятиэтажку и автомобиль, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  13126 просмотра
Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

Все 20 вражеских "шахедов" были уничтожены в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей украинскими силами противовоздушной обороны.

Война •   •  13166 просмотра
ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки

По данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1410 человек личного состава, 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 2 самолета, 1 вертолет, 45 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.

Война •   •  12184 просмотра
рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки

Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Куцурубская община в Николаевской области была несколько раз обстреляна российскими оккупантами из артиллерии и беспилотником-камикадзе, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12900 просмотра
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины

Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного комитета НАТО, где обсуждались вопросы усиления оборонных планов, готовности к противодействию угрозам и дальнейшей поддержки Украины.

Война •   •  14943 просмотра
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины

Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

В Запорожской области оккупанты совершили 438 обстрелов 6 населенных пунктов, в том числе 197 ударов с беспилотников и 241 артиллерийский и ракетный обстрел, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  13368 просмотра
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА

В Днепропетровской области Украины работают системы противовоздушной обороны для борьбы с вражеским беспилотником, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Анонсы •   •  12468 просмотра
На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА

TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео

TikTok тестирует новую функцию, которая позволяет отдельным пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут, открывая двери для более длительного контента, например, полных эпизодов и уроков.

Технологии •   •  11304 просмотра
TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео

На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Пожар на туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в рф вспыхнул после атаки двух беспилотных летательных аппаратов, в результате которой никто не пострадал, но в городе сработали сирены.

Война •   •  14013 просмотра
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона

Двое гражданских, 54-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения в результате российского обстрела жилых кварталов Корабельного района Херсона.

Общество •   •  15195 просмотра
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона