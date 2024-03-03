Ворог за сьогодні атакував дронами 7 населених пунктів Херсонщини: є влучання
Київ • УНН
Ворожі безпілотники атакували 7 населених пунктів у Херсонській області, влучивши в нежитлові будівлі.
Ворожі безпілотники сьогодні атакували 7 населених пунктів Херсонської області, зафіксовані влучання в нежитлові приміщення.Обійшлось без постраждалих, повідомив у неділю голова ОВА Олександер Прокудін, передає УНН.
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За його словами, протягом всього дня у прифронтових населених пунктах Херсонщини не вщухає активність ворожих безпілотників. Від дронових атак потерпали Дудчани, Берислав, Качкарівка, Саблуківка, Михайлівка, Козацьке та Веселе.
Окупанти обстрілюють житлові квартали, прибережну зону. Є влучання в нежитлові приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих
Голова ОВА вкотре закликав місцеве населенння виїжджати з небезпечних територій.
рф розповсюджує фейк про "евакуацію" держслужбовців з Херсону - Центр протидії дезінформації03.03.24, 16:26 • 33348 переглядiв