Враг за сегодня атаковал дронами 7 населенных пунктов Херсонщины: есть попадания

Вражеские беспилотники сегодня атаковали 7 населенных пунктов Херсонской области, зафиксированы попадания в нежилые помещения, обошлось без пострадавших, сообщил в воскресенье председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, в течение всего дня в прифронтовых населенных пунктах Херсонщины не утихает активность вражеских беспилотников. От дроновых атак страдали Дудчаны, Берислав, Качкаровка, Саблуковка, Михайловка, Казацкое и Веселое.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы, прибрежную зону. Есть попадания в нежилые помещения. К счастью, обошлось без пострадавших - написал Прокудин в соцсетях.

Председатель ОВА в очередной раз призвал местное население выезжать из опасных территорий.

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