Ворог вдарив із авіації по селищу Високе на Херсонщини: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення в результаті російського авіаудару по селищу Високе в Херсонській області.
російські війська сьогодні, 16 травня, завдали авіаудару по селу Високе Бериславського району Херсонської області. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, та ще чотирьох постраждалих. Один із поранених - у важкому стані. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За його словами, в селищі через "прильоти" пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинку, а також знищено автомобіль. Постраждали пʼятеро людей.
"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років", - написав Прокудін у Telegram.
За його словами, ще один чоловік, 39 років, отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя.
У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.
Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим, додав голова ОВА.
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