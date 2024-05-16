Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

российские войска сегодня, 16 мая, нанесли авиаудар по селу Высокое Бериславского района Херсонской области. Известно об одном погибшем мужчине, и еще четырех пострадавших. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, в поселке из-за "прилетов" повреждено здание магазина, два частных дома, а также уничтожен автомобиль. Пострадали пять человек.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Ориентировочно, погибшему было 45 лет", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, еще один мужчина, 39 лет, получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечья.

У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двух мужчин, 1983 и 1961 годов рождения.

Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим, добавил председатель ОВА.

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