Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины
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Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды
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Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Высокое в Херсонской области.
Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины
Крупные российские предприятия участвуют в схеме по привлечению российских граждан и иностранцев в отряды наемников для участия в войне России против Украины, предлагая им бонусы за вербовку в размере до $4 422.
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
С 18 мая ЦПАУ должны будут предоставлять услуги по обновлению военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. УНН узнал, готовы ли ЦПАУ к предоставлению услуг по обновлению данных.
Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине
Президент Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, которые защищают Харьковщину, вручил им государственные награды, а также посетил госпиталь, где лечатся раненые защитники во время своего визита в регион.
Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды
В ответ на возмущение общественности Минэкономики отменило приказ о броне для сотрудников технологических компаний и пообещало рассмотреть ситуацию с каждой компанией отдельно.
Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА
92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна под юрисдикцией Украины, что предотвращает любые предыдущие незаконные попытки изменить ее флаг.
Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ
Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.
Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ
71-летнему писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения за умышленное покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"
Си Цзиньпин заявил, что считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением", подтвердив при этом позицию Китая относительно уважения суверенитета, территориальной целостности и законных интересов безопасности всех стран.
В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР
В ГУР предупреждают, что в конце мая россия усилит свою дезинформационную кампанию, ставя под сомнение легитимность украинской власти.