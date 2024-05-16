Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  24426 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  42824 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  49921 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  104135 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  45521 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  104115 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134871 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139933 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149968 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167330 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  392382 просмотра

Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Высокое в Херсонской области.

Война •   •  3417 просмотра
Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины

Крупные российские предприятия участвуют в схеме по привлечению российских граждан и иностранцев в отряды наемников для участия в войне России против Украины, предлагая им бонусы за вербовку в размере до $4 422.

Война •   •  5047 просмотра
Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

С 18 мая ЦПАУ должны будут предоставлять услуги по обновлению военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. УНН узнал, готовы ли ЦПАУ к предоставлению услуг по обновлению данных.

Общество •   •  24426 просмотра
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине

Президент Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, которые защищают Харьковщину, вручил им государственные награды, а также посетил госпиталь, где лечатся раненые защитники во время своего визита в регион.

Война •   •  6668 просмотра
Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине

Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

В ответ на возмущение общественности Минэкономики отменило приказ о броне для сотрудников технологических компаний и пообещало рассмотреть ситуацию с каждой компанией отдельно.

Экономика •   •  5251 просмотра
Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна под юрисдикцией Украины, что предотвращает любые предыдущие незаконные попытки изменить ее флаг.

Общество •   •  5323 просмотра
Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ

Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.

Технологии •   •  4979 просмотра
Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ

Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ

71-летнему писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения за умышленное покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Новости Мира •   •  5311 просмотра
Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ

Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

Си Цзиньпин заявил, что считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением", подтвердив при этом позицию Китая относительно уважения суверенитета, территориальной целостности и законных интересов безопасности всех стран.

Война •   •  16319 просмотра
Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР

В ГУР предупреждают, что в конце мая россия усилит свою дезинформационную кампанию, ставя под сомнение легитимность украинской власти.

Война •   •  13761 просмотра
В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР