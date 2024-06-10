Ворог сьогодні вдарив по житлових кварталах у Херсоні, була пожежа - ДСНС
Київ • УНН
Противник завдав удару по житловому району Херсона, викликавши пожежу в житловому будинку, який був швидко погашений рятувальниками.
Російські війська сьогодні завдали удару по житлових кварталах Херсона, викликавши пожежу в житловому будинку, яка був швидко ліквідована рятувальниками, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
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"Сьогодні ворог знову завдав удару по житлових кварталах Херсона. Після влучання боєприпасу загорівся житловий будинок", - повідомили у ДСНС.
Рятувальники, як вказано, приїхали за викликом та швидко загасили пожежу.
Нагадаємо
Херсон сьогодні знову був під ворожим ударом, про чутні в центрі міста вибухи повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.