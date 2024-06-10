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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг сегодня ударил по жилым кварталам в Херсоне, был пожар - ГСЧС

Враг сегодня ударил по жилым кварталам в Херсоне, был пожар - ГСЧС

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 13:33  •  7100 просмотра

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Противник нанес удар по жилому району Херсона, вызвав пожар в жилом доме, который был быстро потушен спасателями.

Российские войска сегодня нанесли удар по жилым кварталам Херсона, вызвав пожар в жилом доме, который был быстро ликвидирован спасателями, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня враг снова нанес удар по жилым кварталам Херсона. После попадания боеприпаса загорелся жилой дом", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели, как указано, приехали по вызову и быстро потушили пожар.

Напомним

Херсон сегодня снова был под вражеским ударом, о слышимых в центре города взрывах сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
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