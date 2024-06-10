Враг сегодня ударил по жилым кварталам в Херсоне, был пожар - ГСЧС

Российские войска сегодня нанесли удар по жилым кварталам Херсона, вызвав пожар в жилом доме, который был быстро ликвидирован спасателями, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня враг снова нанес удар по жилым кварталам Херсона. После попадания боеприпаса загорелся жилой дом", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели, как указано, приехали по вызову и быстро потушили пожар.

Напомним

Херсон сегодня снова был под вражеским ударом, о слышимых в центре города взрывах сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.