Херсон під ворожим ударом: у центрі міста чути вибухи
Київ • УНН
Повідомлялося про вибухи в центрі Херсона, Україна, і жителів закликали негайно шукати притулок.
Херсон під ворожим ударом, про чутні в центрі міста вибухи повідимив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Херсон під ворожим вогнем! У центральній частині міста чути вибухи. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав Мрочко у Telegram.
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