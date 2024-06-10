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Херсон під ворожим ударом: у центрі міста чути вибухи

Херсон під ворожим ударом: у центрі міста чути вибухи

Київ • УНН

 • 25634 перегляди

Повідомлялося про вибухи в центрі Херсона, Україна, і жителів закликали негайно шукати притулок.

Херсон під ворожим ударом, про чутні в центрі міста вибухи повідимив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Деталі

"Херсон під ворожим вогнем! У центральній частині міста чути вибухи. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав Мрочко у Telegram.

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