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102-річна жінка постраждала через ворожий удар по Херсону

102-річна жінка постраждала через ворожий удар по Херсону

Київ • УНН

 • 20826 перегляди

102-річна жінка була поранена в результаті обстрілу армією рф житлового будинку в Дніпровському районі Херсона і госпіталізована.

102-річна жінка була травмована в результаті обстрілу військами рф житлового будинку в Дніпровському районі Херсона і госпіталізована, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Він повідомив про нещодавній російський обстріл Дніпровського району Херсона. 

Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок

- вказав Прокудін у Telegram.

Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога, зазначив голова ОВА.

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Юлія Шрамко

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