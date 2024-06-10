102-річна жінка постраждала через ворожий удар по Херсону
Київ • УНН
102-річна жінка була поранена в результаті обстрілу армією рф житлового будинку в Дніпровському районі Херсона і госпіталізована.
102-річна жінка була травмована в результаті обстрілу військами рф житлового будинку в Дніпровському районі Херсона і госпіталізована, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Він повідомив про нещодавній російський обстріл Дніпровського району Херсона.
Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок
Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога, зазначив голова ОВА.
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