102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

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В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж
Все больше молодых людей в США выбирают профессиональное образование и квалифицированные рабочие профессии, такие как электрики, сантехники и строители. Молодежь интересуется хорошей оплатой труда, возможностями самозанятости и популярностью таких профессий. Это подтверждается данными просмотров в социальных сетях, таких как Tik Tok и Instagram.
В Крыму снова прогремели взрывы - СМИ
Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По сообщениям, громко было в Скадовске.
россияне утром ударили по громаде в Харьковской области, есть погибший и двое раненых
В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар, вероятно, с использованием КАБ, по населенному пункту Дергачевский в 09:30, убив одного мирного жителя и ранив еще двоих.
Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине 11-12 июня, целью которой является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформ и модернизации Украины.
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб
Силы обороны Украины успешно уничтожили один российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два два дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории.
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"
Движение транспорта затруднено на улице Дегтяревской в Киеве в районе станции метро "Берестейская" из-за ДТП.
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Египет, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в Секторе Газа.
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин
За прошедшую неделю противник совершил 700 атак, при этом наиболее ожесточенные бои шли на Покровском, Кураховском и Северском направлениях.
Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров
Координационный штаб будет отправлять сообщения через приложение "Дія" семьям пленных и пропавших без вести лиц, чтобы защитить их от мошенничества и дезинформации, связанных с пребыванием их родных в плену в россии.