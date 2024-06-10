102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  39748 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  64103 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  76714 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  102424 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  100843 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  95852 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175341 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174700 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  152270 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

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Публикации

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7 июня 2024, 13:28  •  222629 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  225966 просмотра
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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  229029 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  227655 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  213690 просмотра

102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

102-летняя женщина была ранена в результате обстрела армией рф жилого дома в Днепровском районе Херсона и госпитализирована.

Война •   •  10594 просмотра
102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

Все больше молодых людей в США выбирают профессиональное образование и квалифицированные рабочие профессии, такие как электрики, сантехники и строители. Молодежь интересуется хорошей оплатой труда, возможностями самозанятости и популярностью таких профессий. Это подтверждается данными просмотров в социальных сетях, таких как Tik Tok и Instagram.

Новости Мира •   •  43328 просмотра
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

В Крыму снова прогремели взрывы - СМИ

Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По сообщениям, громко было в Скадовске.

Война •   •  10759 просмотра
В Крыму снова прогремели взрывы - СМИ

россияне утром ударили по громаде в Харьковской области, есть погибший и двое раненых

В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар, вероятно, с использованием КАБ, по населенному пункту Дергачевский в 09:30, убив одного мирного жителя и ранив еще двоих.

Война •   •  9705 просмотра
россияне утром ударили по громаде в Харьковской области, есть погибший и двое раненых

Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине 11-12 июня, целью которой является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформ и модернизации Украины.

политика •   •  10187 просмотра
Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Силы обороны Украины успешно уничтожили один российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два два дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории.

Война •   •  101897 просмотра
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

Движение транспорта затруднено на улице Дегтяревской в Киеве в районе станции метро "Берестейская" из-за ДТП.

Киев •   •  82595 просмотра
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Египет, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в Секторе Газа.

Новости Мира •   •  45569 просмотра
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

За прошедшую неделю противник совершил 700 атак, при этом наиболее ожесточенные бои шли на Покровском, Кураховском и Северском направлениях.

Война •   •  43078 просмотра
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров

Координационный штаб будет отправлять сообщения через приложение "Дія" семьям пленных и пропавших без вести лиц, чтобы защитить их от мошенничества и дезинформации, связанных с пребыванием их родных в плену в россии.

Общество •   •  39078 просмотра
Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров