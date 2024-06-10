102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

Все больше молодых людей в США выбирают профессиональное образование и квалифицированные рабочие профессии, такие как электрики, сантехники и строители. Молодежь интересуется хорошей оплатой труда, возможностями самозанятости и популярностью таких профессий. Это подтверждается данными просмотров в социальных сетях, таких как Tik Tok и Instagram.