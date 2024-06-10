Херсон под вражеским ударом: в центре города слышны взрывы

Херсон под вражеским ударом, о слышимых в центре города взрывах сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Херсон под вражеским огнем! В центральной части города слышны взрывы. Не находитесь на открытом пространстве. Отправляйтесь в более безопасные места!"- написал Мрочко в Telegram.

Напомним

102-летняя женщина была травмирована в результате обстрела войсками рф жилого дома в Днепровском районе Херсона и госпитализирована.