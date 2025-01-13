Ворог продовжує атакувати Запорізьку область: 412 ударів по 14 населених пунктах, є поранені

Протягом останньої доби ворожі сили завдали 412 ударів по 14 населених пунктах Запорізького регіону. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Згідно з інформацією, авіаудар зафіксовано в Темирівці. Водночас дрони різних типів атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. Реактивна артилерія накрила Новоданилівку, Микільське та Малу Токмачку.

Понад 150 артилерійських обстрілів завдано по громадах Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Роботиного та Ольгівського.

Пошкодження зафіксовано у 27 житлових будинках та інфраструктурних об’єктах. Через скоєну агресію ворожими силами по Запоріжжю чоловік і жінка поранені.

У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника стан постраждалих оцінюють як середньої важкості