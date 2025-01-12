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У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника стан постраждалих оцінюють як середньої важкості

У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника стан постраждалих оцінюють як середньої важкості

Київ • УНН

 • 67331 перегляди

Російський безпілотник атакував Запоріжжя близько 19:30, внаслідок чого загорівся приватний будинок. Двоє людей отримали вибухові травми та ушкодження кінцівок, їх стан оцінюється як середньої важкості.

У Запоріжжі виявили наслідки чергової ворожої атаки, яка завдала шкоди мирному населенню. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами голови Запорізької ОВА, медики надають допомогу постраждалим із вибуховими травмами та ушкодженнями кінцівок.

Стан чоловіка та жінки, які опинилися серед постраждалих, лікарі характеризують як середньої важкості.

Нагадаємо

Війська терористів атакували Запоріжжя безпілотником близько 19:30, внаслідок чого загорівся приватний будинок. Двоє людей постраждали та були доставлені до лікарні.

Армія рф вдарила по Запоріжжю: загорівся будинок, є постраждалі 12.01.25, 20:27 • 39018 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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