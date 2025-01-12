В Запорожье в результате атаки беспилотника состояние пострадавших оценивают как средней тяжести

В Запорожье обнаружили последствия очередной вражеской атаки, которая нанесла ущерб мирному населению. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам главы Запорожской ОГА, медики оказывают помощь пострадавшим со взрывными травмами и повреждениями конечностей.

Состояние мужчины и женщины, которые оказались среди пострадавших, врачи характеризуют как средней тяжести.

Напомним,

Войска террористов атаковали Запорожье беспилотником около 19:30, в результате чего загорелся частный дом. Два человека пострадали и были доставлены в больницу.

Армия рф ударила по Запорожью: загорелся дом, есть пострадавшие