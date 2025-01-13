Враг продолжает атаковать Запорожскую область: 412 ударов по 14 населенным пунктам, есть раненые
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли 412 ударов по Запорожской области, включая авиаудары, атаки дронов и артиллерийские обстрелы. Повреждены 27 домов, два человека ранены в Запорожье.
В течение последних суток вражеские силы нанесли 412 ударов по 14 населенным пунктам Запорожского региона. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Согласно информации, авиаудар зафиксирован в Темировке. В то же время дроны разных типов атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. Реактивная артиллерия накрыла Новоданиловку, Никольское и Малую Токмачку.
Более 150 артиллерийских обстрелов нанесено по громадам Степногорска, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки, Роботино и Ольговского.
Повреждения зафиксированы в 27 жилых домах и инфраструктурных объектах. Из-за совершенной агрессии вражескими силами по Запорожью мужчина и женщина ранены.
В Запорожье в результате атаки беспилотника состояние пострадавших оценивают как средней тяжести12.01.25, 23:05 • 28330 просмотров