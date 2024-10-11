Ворог обстріляв чотири громади Чернігівщини: 55 вибухів за добу
Київ • УНН
У Чернігівській області зафіксовано 55 вибухів через ворожі обстріли з артилерії, мінометів та атаки дронами. Удари були нанесені по 4 громадах: Городнянській, Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській.
У Чернігівській області за минулу добу зафіксовано 55 вибухів через ворожі обстріли з артилерії, мінометів та атаки дронами, повідомили у п'ятницю в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.
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Як повідомляється, у Чернігівській області ворожі удари фіксували у 4 громадах:
- Городнянська громада: Мощенка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
- Новгород-Сіверська громада: Грем’яч – 5 обстрілів: 11 вибухів, ймовірно скиди НВП з БПЛА. Пушкарі – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
- Семенівська громада: Лісківщина – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. Прогрес – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Миколаївка – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛА. Мхи – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
- Сновська громада: Клюси – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Млинок – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Єліне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Гута-Студенецька – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
За даними ОК "Північ", усього протягом минулої доби, 10 жовтня, на прикордонні Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей нараховано 103 обстріли (309 вибухів) із різних видів озброєння. Попередньо, втрат серед цивільного населення немає.
Армія рф здійснила у вересні понад 3,5 тис. обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини - Демченко 08.10.24, 16:28 • 12008 переглядiв