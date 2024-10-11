Враг обстрелял четыре громады Черниговщины: 55 взрывов за сутки
Киев • УНН
В Черниговской области зафиксировано 55 взрывов из-за вражеских обстрелов из артиллерии, минометов и атаки дронами. Удары были нанесены по 4 громадам: Городнянской, Новгород-Северской, Семеновской и Сновской.
В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировано 55 взрывов из-за вражеских обстрелов из артиллерии, минометов и атаки дронами, сообщили в пятницу в оперативном командовании «Север» в Facebook, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области вражеские удары фиксировали в 4 громадах:
- Городнянская громада: Мощенко - 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
- Новгород-Северская громада: Гремяч - 5 обстрелов: 11 взрывов, вероятно сбросы НВП с БПЛА. Пушкари - 3 взрыва, вероятно ФНО-дроны.
- Семеновская громада: Лесковщина - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм. Прогресс - 3 обстрела: 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно ФНО-дрон. Николаевка - 2 взрыва, вероятно сбросы НВП с БПЛА. Мхи - 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 взрыва, вероятно ФНО-дроны.
- Сновская громада: Клюсы - 2 обстрела: 11 взрывов, вероятно миномет 120 мм. Млинок - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм. Елино - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм. Гута-Студенецкая - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
По данным ОК «Север», всего за прошедшие сутки, 10 октября, на границе Черниговской, Сумской и части Харьковской областей насчитано 103 обстрела (309 взрывов) из различных видов вооружения. Предварительно, потерь среди гражданского населения нет.
Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко8 октября 2024, 13:28 • 11027 просмотров