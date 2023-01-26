Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усе збито - КМВА

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"Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.