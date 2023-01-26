Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбито - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российские войска выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбито. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, пишет УНН.
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"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты. Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.
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