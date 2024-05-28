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Волошин: минулої доби росіяни обстріляли українські позиції близько 3,5 тисяч разів

Волошин: минулої доби росіяни обстріляли українські позиції близько 3,5 тисяч разів

Київ • УНН

 • 18881 перегляди

Минулої доби російські війська здійснили близько 3500 обстрілів українських позицій вздовж усієї лінії фронту, зокрема, 115 бойових зіткнень та понад 500 обстрілів українських позицій відбулося вночі.

На лінії фронту за ніч відбулось 115 бойових зіткнень, зафіксовано понад 500 ворожих обстрілів наших позицій. А по всій лінії зіткнення за добу відбулося 3,5 тисячі обстрілів. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Волошин каже, що по всій лінії фронту за ніч відбулося 115 бойових зіткнень з ворогом. З них 95 - у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

На ранок було зафіксовано понад 500 ворожих обстрілів позицій наших захисників. За минулу добу цифра становить 3,5 тисячі обстрілів з артилерійських та мінометних установок по всій лінії бойового зіткнення

- розповів він.

Також за словами речника, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни завдали 59 авіаударів та скинули 92 КАБи, окрім того, нанесли 316 ударів дронами-камікадзе.

Нагадаємо

28 травня російські війська скинули авіабомбу на селище Олексієво-Дружківка Донецької області, в результаті чого було поранено 3 людей, пошкоджено близько 100 будинків і майже повністю зруйновано 3 будинки.

На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі на тлі ворожих обстрілів28.05.24, 17:17 • 16000 переглядiв

Ірина Колеснік

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