Волошин: за прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции около 3,5 тысяч раз

На линии фронта за ночь произошло 115 боевых столкновений, зафиксировано более 500 вражеских обстрелов наших позиций. А по всей линии соприкосновения за сутки произошло 3,5 тысячи обстрелов. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Волошин говорит, что по всей линии фронта за ночь произошло 115 боевых столкновений с врагом. Из них 95 - в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

На утро было зафиксировано более 500 вражеских обстрелов позиций наших защитников. За минувшие сутки цифра составляет 3,5 тысячи обстрелов из артиллерийских и минометных установок по всей линии боевого соприкосновения - рассказал он.

Также по словам спикера, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" россияне нанесли 59 авиаударов и сбросили 92 КАБа, кроме того, нанесли 316 ударов дронами-камикадзе.

Напомним

28 мая российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены 3 человека, повреждены около 100 домов и почти полностью разрушены 3 дома.

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