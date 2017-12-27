"Волинь" підсилилась дев'ятьма футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Луцька “Волинь” активно розпочала зимове трансферне вікно, підписавши контракти із 9-ма гравцями, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.
Серед новачків — як досвідчені гравці на рівні Першої ліги та навіть елітного дивізіону, так і молоді футболісти. Зокрема — 31-річний захисник Роман Світличний, останнім клубом якого був “Інгулець” та 23-річний хавбек Вадим Страшкевич, який у першому колі чемпіонату грав за “Полтаву”.
Крім того, до лав “Волині” приєдналися воротар Олександр Воробей (екс-“Рух” та “Тернопіль”), вихованець волинського футболу та системи київського “Динамо” Валерій Болденков, півзахисники Олексій Клак та Рудольф Сухомлинов, які нещодавно грали у Польщі та Грузії відповідно, а також молода 17-річна надія волинського футболу Олександр Климець.
Окрім того, ряди колективу поповнив Дмитро Скоблов, який у першому колі чемпіонату України виступав за харківський “Геліос”. Цього сезону вихованець маріупольського футболу зіграв у 20 поєдинках Першої ліги та відзначився двома голами.
Відзначимо і появу у команді Олександра Сафонова — 26-річний захисник останній рік відіграв у білоруському “Слуцьку” та посів з командою сьоме місце у елітному дивізіоні чемпіонату Білорусі. Екс-гравець “Черкаського Дніпра” та “Буковини” протягом сезону провів 28 поєдинків та забив 3 голи.
Додамо, що “Волинь” наразі перебуває у зоні вильоту з Першої ліги — передостаннє 17-те місце з 18 очками.