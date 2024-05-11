Вогнеборці запобігли поширенню лісової пожежі на Харківщині в умовах ворожих обстрілів
Київ • УНН
Рятувальники та лісівники запобігли поширенню 5-гектарної лісової пожежі, спричиненої ворожими обстрілами на Харківщині.
Сьогодні в Харківській області ворожі обстріли призвели до пожежі в лісовому масиві. Рятувальники та лісники зуміли запобігти поширенню пожежі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У зв'язку зі безперервними авіабомбовими та артилерійськими обстрілами по населеним пунктам Вовчанської громади Харківської області з боку ворога, на околиці села Бугаївка зайнялась суха хвойна підстилка.
Низова лісова пожежа розповсюдилася на площу близько 5 гектарів і виникла необхідність гасити її під постійними ворожими обстрілами.
На щастя, завдяки швидкій реакції місцевих вогнеборців та лісників, загоряння не перетворилося на масштабну катастрофу.
На Харківщині тривають оборонні операції, війська ведуть контрударні дії - Зеленський11.05.24, 19:40 • 101941 перегляд