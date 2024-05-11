Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов

Сегодня в Харьковской области вражеские обстрелы привели к пожару в лесном массиве. Спасатели и лесники сумели предотвратить распространение пожара. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

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В связи с непрерывными авиабомбовыми и артиллерийскими обстрелами по населенным пунктам Волчанской громады Харьковской области со стороны врага, на окраине села Бугаевка загорелась сухая хвойная подстилка.

Низовый лесной пожар распространился на площадь около 5 гектаров и возникла необходимость тушить его под постоянными вражескими обстрелами.

К счастью, благодаря быстрой реакции местных пожарных и лесников, возгорание не превратилось в масштабную катастрофу.

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