Водіїв попередили про небезпечні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України оперативно оповістило водіїв про ситуацію на дорогах станом на 08:00 четверга, 6 грудня, у зв'язку з ускладненням погодних умов. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Станом на 08:00 6 грудня 2018 року невеликий сніг в Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, місцями дощ в південних та східних областях, туман спостерігається в Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Укравтодор вживає заходів проти ожеледиці. Будьте уважні та обережні в дорозі”!, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, водіїв попередили про мокре дорожне покриття на автодорогах державного значення у північних, центральних, південних та східних областях. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря від −7°С до −2°С. Стан покриття сухе.
Середня температура повітря по всій території країни 6 грудня від −3° до +3°С, в гірській місцевості від −7° до −2°С.
Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Продовжуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці.
Разом з тим стан покриття на автодорогах державного значення в західних областях сухе.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 516 одиниць техніки та 987 робітників, в черговому режимі — 846 одиниць техніки та 1217 робітників.
Раніше українців попередили про погіршення погоди.