Водителей предупредили об опасных погодных условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины оперативно оповестило водителей о ситуации на дорогах по состоянию на 08:00 четверга, 6 декабря, в связи с осложнением погодных условий. Об этом Укравтодор сообщил на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! По состоянию на 08:00 6 декабря 2018 небольшой снег в Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, местами дождь в южных и восточных областях, туман наблюдается в Донецкой, Запорожской и Одесской областях. Укравтодор принимает меры против гололедицы. Будьте внимательны и осторожны в пути”!, - говорится в сообщении.
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Кроме того, водителей предупредили о мокром дорожном покрытии на автодорогах государственного значения в северных, центральных, южных и восточных областях. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от −7 ° С до −2 ° С. Состояние покрытия сухое.
Средняя температура воздуха по всей территории страны 6 декабря от −3 ° до + 3 ° С, в горной местности от −7 ° до −2 ° С.
Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололеда.
Вместе с тем состояние покрытие на автодорогах государственного значения в западных областях сухое.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 516 единиц техники и 987 рабочих, в дежурном режиме — 846 единиц техники и 1217 рабочих.
Ранее украинцев предупредили об ухудшении погоды.