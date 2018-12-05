Сніг, дощ і ожеледиця: чого завтра українцям чекати від погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Завтра, 6 грудня, синоптики прогнозують на більшій території України – мокрий сніг, а на сході з дощем; на решті території без істотних опадів. Про це попередили в Укргідрометцентрі, передає УНН.
“Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-5° морозу. Вночі та вранці в Україні, крім півночі та заходу, місцями туман, ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний (у східних областях — східний), 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, на поточному тижні з 3 по 7 грудня в Україні спостерігається відлига. Зазначимо, що 1 грудня в Україні випало 230 мм снігових опадів.
Додамо, що цьогорічний листопад в Києві став найхолоднішим у XXI столітті, хоча протягом першої половини місяця температура повітря була вищою за кліматичну норму на 3 градуси.