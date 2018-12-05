Снег, дождь и гололедица: чего завтра украинцам ждать от погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Завтра, 6 декабря, синоптики прогнозируют на большей территории Украины - мокрый снег, а на востоке с дождем; на остальной территории без существенных осадков. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, передает УНН.
"Температура ночью 0-5 ° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-5° мороза. Ночью и утром в Украине, кроме севера и запада, местами туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный (в восточных областях - восточный), 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
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Напомним, на текущей неделе с 3 по 7 декабря в Украине наблюдается оттепель. Отметим, что 1 декабря в Украине выпало 230 мм снежных осадков.
Добавим, что нынешний ноябрь в Киеве стал самым холодным в XXI веке, хотя в течение первой половины месяца температура воздуха была выше климатической нормы на 3 градуса.