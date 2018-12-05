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Снег, дождь и гололедица: чего завтра украинцам ждать от погоды

Киев • УНН

 • 13553 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Завтра, 6 декабря, синоптики прогнозируют на большей территории Украины - мокрый снег, а на востоке с дождем; на остальной территории без существенных осадков. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, передает УНН.

Снег, дождь и гололедица: чего завтра украинцам ждать от погоды

"Температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем ​​1-5° мороза. Ночью и утром в Украине, кроме севера и запада, местами туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный (в восточных областях - восточный), 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

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Напомним, на текущей неделе с 3 по 7 декабря в Украине наблюдается оттепель. Отметим, что 1 декабря в Украине выпало 230 мм снежных осадков.

Добавим, что нынешний ноябрь в Киеве стал самым холодным в XXI веке, хотя в течение первой половины месяца температура воздуха была выше климатической нормы на 3 градуса.

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