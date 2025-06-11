Вночі росія атакувала Одещину: рятувальники показали наслідки ударів

В ніч на середу, 11 червня, росія атакувала Одеську область. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

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Зазначається, що руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Вночі 10 червня російські війська атакували Одесу дронами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків та дев'ятеро отримали поранення. Було пошкоджено житлові будинки, лікарні, вокзал та іншу інфраструктуру.

Внаслідок атаки ударними безпілотниками на Одесу було пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.

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