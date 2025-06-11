Ночью россия атаковала Одесскую область: спасатели показали последствия ударов
Киев • УНН
В Одесской области ночью 11 июня российские войска атаковали дачные дома, хозяйственные постройки и автомобили. К счастью, никто не пострадал, пожары ликвидированы.
В ночь на среду, 11 июня, россия атаковала Одесскую область. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что разрушениям и повреждениям подверглись дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.
На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели
Также указывается, что, к счастью, никто не пострадал.
Напомним
Ночью 10 июня российские войска атаковали Одессу дронами, в результате чего погибли двое мужчин и девять получили ранения. Были повреждены жилые дома, больницы, вокзал и другая инфраструктура.
В результате атаки ударными беспилотниками на Одессу было повреждено административную часть роддома.
"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу10.06.25, 04:47 • 4902 просмотра