Ночью россия атаковала Одесскую область: спасатели показали последствия ударов

В ночь на среду, 11 июня, россия атаковала Одесскую область. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что разрушениям и повреждениям подверглись дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.

На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели - говорится в сообщении.

Также указывается, что, к счастью, никто не пострадал.

Напомним

Ночью 10 июня российские войска атаковали Одессу дронами, в результате чего погибли двое мужчин и девять получили ранения. Были повреждены жилые дома, больницы, вокзал и другая инфраструктура.

В результате атаки ударными беспилотниками на Одессу было повреждено административную часть роддома.

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