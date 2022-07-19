Вночі окупанти вдарили по Нікополю з "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські загарбники вночі обстріляли з "Градів" Нікополь у Дніпропетровській області. Пошкоджено два підприємства і три приватні будинки. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"На зв'язку вільне українське місто Нікополь. Вночі по нам знову били "Гради". Пошкоджено два підприємства і три приватних будинки. Жертв немає", - написав Євтушенко.
Деталі
Голова РВА повідомив, що закінчилась повітряна тривога довжиною майже в добу.
"Ці заходи безпеки потрібні для того, щоб кожен з нас побачив ранок наступного дня.Спеціальні люди відправили привіт оркам в Енергодар і не тільки. Результати вже є в новинах. Дякую причетним за підтримку нашого району!", - наголосив Євтушенко.
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Він зазначив, що в інших містах, селах, селищах району - без надзвичайних ситуацій.
"Бойових дій, техніки та живої сили окупантів немає. Всі, хто повинен, - на місцях і працюють", - додав Євтушенко.
Доповнення
18 липня повідомляли, що російські загарбники також обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.
16 липня окупанти умисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя.