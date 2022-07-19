Вночі окупанти вдарили по Нікополю з "Градів"

Цитата

"На зв'язку вільне українське місто Нікополь. Вночі по нам знову били "Гради". Пошкоджено два підприємства і три приватних будинки. Жертв немає", - написав Євтушенко.

Деталі

Голова РВА повідомив, що закінчилась повітряна тривога довжиною майже в добу.

"Ці заходи безпеки потрібні для того, щоб кожен з нас побачив ранок наступного дня.Спеціальні люди відправили привіт оркам в Енергодар і не тільки. Результати вже є в новинах. Дякую причетним за підтримку нашого району!", - наголосив Євтушенко.

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Він зазначив, що в інших містах, селах, селищах району - без надзвичайних ситуацій.

"Бойових дій, техніки та живої сили окупантів немає. Всі, хто повинен, - на місцях і працюють", - додав Євтушенко.

Доповнення

18 липня повідомляли, що російські загарбники також обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

16 липня окупанти умисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя.