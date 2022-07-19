Ночью оккупанты ударили по Никополю из "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские захватчики ночью обстреляли из "Градов" Никополь в Днепропетровской области. Повреждены два предприятия и три частных дома. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"На связи свободный украинский город Никополь. Ночью по нам снова били "Грады". Повреждены два предприятия и три частных дома. Жертв нет", - написал Евтушенко.
Детали
Глава РВА сообщил, что закончилась воздушная тревога длиной почти в сутки.
"Эти меры безопасности нужны для того, чтобы каждый из нас увидел утро на следующий день. Специальные люди отправили привет оркам в Энергодар и не только. Результаты уже есть в новостях. Спасибо за поддержку нашего района!" - подчеркнул Евтушенко.
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Он отметил, что в других городах, селах, поселках района – без чрезвычайных ситуаций.
"Боевых действий, техники и живой силы оккупантов нет. Все, кто должен, - на местах и работают", - добавил Евтушенко.
Дополнение
18 июля сообщали, что российские захватчики также обстреляли Никополь в Днепропетровской области.
16 июля оккупанты умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.