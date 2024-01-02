Внаслідок російської атаки у Київській області загинули 2 людей, постраждало щонайменше 16

Через сьогоднішній масований ракетний удар російської армії загинули двоє мешканців Київської області, корім того щонайменше 16 людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

На цю хвилину 16 людей зазнали ушкоджень і поранень, і, на жаль, дві людини загинуло - сказав Руслан Кравченко.

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За словами Кравченка, поранені люди продовжують звертатися до лікарів. Тому загальна кількість постраждалих ще може зрости.

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Також він уточнив, що наразі відомо про пошкодження 16 приватних будинків в різних районах Київської області. Також пошкоджено реабілітаційний центр Київської області, лікарню №2, де вибуховою хвилею вибило вікна.

В той же час ДСНС повідомляють про те, що на Київщині постраждали Обухівський, Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. Також через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складів.

Нагадаємо

У місті Вишневе, що в Київській області, 700 людей будуть змушені переїхати в тимчасове житло, через те, що їх квартири постраждали через ракетну атаку рф. Було пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна та віконні рами, посічені стіни, деякі квартири пошкоджені через пожежу, яка виникла в місті падіння ракети.

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