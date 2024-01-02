росія не припинить агресію: Умєров відреагував на масований авіаудар по Україні

Під час останнього масованого авіаудару рф по Україні москва зруйнувала критичну інфраструктуру та житлові будинки. Про це на своїй сторінці у соцмережі Х заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

За його словами, росіяни використовували декілька типів ракет зі складними траєкторіями польоту.

Це був дуже небезпечний напад, внаслідок якого загинули та були поранені ні в чому не винні люди, пошкоджені лінії електропередач та газопровід, перервано водопостачання. Держава-терорист навмисно націлює на критичну інфраструктуру та житлові квартали, доводячи, що росія не припинить свою агресію, доки ми її не припинимо - заявив міністр оборони України.

Доповнення

В результаті російської атаки в Києві 49 людей отримали поранення ще двоє загинули. Крім того, у Харкові кількість постраждалих через сьогоднішню ракетну атаку російських військ зросла до 47 осіб.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні повторили масовану атаку на Україну, як було 29 грудня. Уночі знищено 35 з 35 "шахедів", а згодом - 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет та 3 з трьох "Калібрів".

Гарантія безпеки - це знищення путінського режиму: в РНБО відреагували на масовану ракетну атаку рф