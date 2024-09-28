Внаслідок російської атаки на лікарню на Сумщині 10 людей травмувались
Київ • УНН
Внаслідок подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах загинуло 6 людей, 10 поранено. Поліція документує наслідки та проводить пошуково-рятувальну операцію.
У Сумській області внаслідок російської атаки на лікарню шестеро людей загинули, ще 10 отримали поранення. Триває пошуково-рятувальна операція. Про це у суботу повідомила Нацполіція, передає УНН.
Як вказали правоохоронці, сьогодні вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в обласному центрі, застосувавши БпЛА.
На місці удару працюють поліцейські – слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу.
Триває пошуково-рятувальна операція.
У Сумах росіяни двічі обстріляли медзаклад: 6 загиблих, серед них поліцейський28.09.24, 09:24 • 15807 переглядiв