В результате российской атаки на больницу в Сумской области 10 человек травмировались
Киев • УНН
В результате двойного удара по больнице и жилому сектору в Сумах погибли 6 человек, 10 ранены. Полиция документирует последствия и проводит поисково-спасательную операцию.
В Сумской области в результате российской атаки на больницу шесть человек погибли, еще 10 получили ранения. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом в субботу сообщила Нацполиция, передает УНН.
Как указали правоохранители, сегодня утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в областном центре, применив БпЛА.
На месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь.
Продолжается поисково-спасательная операция.
В Сумах россияне дважды обстреляли медучреждение: 6 погибших, среди них полицейский28 сентября 2024, 06:24 • 7291 просмотр