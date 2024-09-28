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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российской атаки на больницу в Сумской области 10 человек травмировались

В результате российской атаки на больницу в Сумской области 10 человек травмировались

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 07:15  •  4884 просмотра

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В результате двойного удара по больнице и жилому сектору в Сумах погибли 6 человек, 10 ранены. Полиция документирует последствия и проводит поисково-спасательную операцию.

В Сумской области в результате российской атаки на больницу шесть человек погибли, еще 10 получили ранения. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом в субботу сообщила Нацполиция, передает УНН.

Как указали правоохранители, сегодня утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в областном центре, применив БпЛА. 

На месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь.

Продолжается поисково-спасательная операция.

В Сумах россияне дважды обстреляли медучреждение: 6 погибших, среди них полицейский28 сентября 2024, 06:24 • 7291 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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