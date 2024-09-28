В результате российской атаки на больницу в Сумской области 10 человек травмировались

В Сумской области в результате российской атаки на больницу шесть человек погибли, еще 10 получили ранения. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом в субботу сообщила Нацполиция, передает УНН.

Как указали правоохранители, сегодня утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в областном центре, применив БпЛА.

На месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь.

Продолжается поисково-спасательная операция.

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