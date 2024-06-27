Внаслідок російського удару по Харкову двоє людей отримали поранення - ОВА
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення, один з яких - вибухове поранення нижніх кінцівок, а інший - гостру реакцію на стрес, внаслідок російського удару, який пошкодив приватний будинок у Київському районі Харкова та спричинив вибухову хвилю, що вибила вікна у двох університетських будівлях.
У результаті удару рф по Харкову відомо про двох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"За інформацією медиків екстреної допомоги, на зараз двоє постраждалих. Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки - гостра реакція на стрес", - повдіомив Синєгубов.
Доповнення
За попередньої інформацією, у Харкові зафіксований ворожий удар у Київському районі, пошкоджений приватний будинок.
У Харкові вибуховою хвилею пошкоджені вікна двох корпусів вишу27.06.24, 16:39 • 17099 переглядiв