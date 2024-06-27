В результате удара рф по Харькову известно о двух пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"По информации медиков экстренной помощи, на сейчас двое пострадавших. Мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины - острая реакция на стресс", - сообщил Синегубов.

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По предварительной информации, в Харькове зафиксирован вражеский удар в Киевском районе, поврежден частный дом.

В Харькове взрывной волной повреждены окна двух корпусов вуза