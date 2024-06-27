Вследствие взрывной волны во время удара рф по Харькову повреждено остекление окон двух корпусов высшего учебного заведения. Об этом сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате взрывной волны также повреждено остекление окон двух корпусов высшего учебного заведения. - написал Синегубов в Telegram.

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По предварительной информации, в Харькове зафиксирован вражеский удар в Киевском районе, поврежден частный дом. Информации о погибших и пострадавших не поступало.