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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Харкові вибуховою хвилею пошкоджені вікна двох корпусів вишу

Київ • УНН

 • 17099 перегляди

Вибухова хвиля від російської атаки пошкодила вікна двох університетських будівель в Харкові.

У Харкові вибуховою хвилею пошкоджені вікна двох корпусів вишу

Внаслідок вибухової хвилі під час удару рф по Харкову пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу. Про це повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.  

Внаслідок вибухової хвилі також пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.

- написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

За попередньої інформацією, у Харкові зафіксований ворожий удар у Київському районі, пошкоджений приватний будинок. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.

Тетяна Краєвська

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