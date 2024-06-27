У Харкові вибуховою хвилею пошкоджені вікна двох корпусів вишу
Київ • УНН
Вибухова хвиля від російської атаки пошкодила вікна двох університетських будівель в Харкові.
Внаслідок вибухової хвилі під час удару рф по Харкову пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу. Про це повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок вибухової хвилі також пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.
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За попередньої інформацією, у Харкові зафіксований ворожий удар у Київському районі, пошкоджений приватний будинок. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.