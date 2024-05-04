Внаслідок російського обстрілу Харківщини постраждала 74-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів сіл Черкаські Тишки та Одноробівка Харківської області було поранено 74-річну жінку, пошкоджено будинки та лінії електропередач.
Через російський обстріл с.Черкаські Тишки Харківського району постраждала 74-річна лжінка, а внаслідок обстрілу села Одноробівка пошкоджено будинки та мережі. Передає УНН із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Деталі
Близько 14:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка. Внаслідок п’яти ударів були пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, приватний будинок і мережі. Постраждалих немає, а фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
А вже о 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по с. Черкаські Тишки Харківського району.
Удар в приватний будинок. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи,
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