В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина

Из-за российского обстрела с.Черкасские Тишки Харьковского района пострадала 74-летняя женщина, а в результате обстрела села Одноробовка повреждены дома и сети. Передает УНН со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Детали

Около 14:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Одноробовка. В результате пяти ударов были повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, частный дом и сети. Пострадавших нет, а специалисты работают над ликвидацией последствий.

А уже в 15:15 оккупанты нанесли удары КАБами по с. Черкасские Тишки Харьковского района.

Удар в частный дом. Пострадала 74-летняя женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, - написал Синегубов.

Напомним

Продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников россии по Харькову Ночью 4 мая российские захватчики совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Произошли 3 пожара по разным адресам.