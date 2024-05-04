В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  154847 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  154639 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  156631 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  140020 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110341 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127415 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125704 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119562 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115292 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102106 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  352579 просмотра

В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина

В результате российских обстрелов сел Черкасские Тишки и Одноробовка Харьковской области была ранена 74-летняя женщина, повреждены дома и линии электропередач.

Война •   •  9102 просмотра
В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина

В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56

Сильные дожди в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул вызвали сильные наводнения, в результате которых 56 человек погибли и 68 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новости Мира •   •  8812 просмотра
В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56

В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева

Молдавские спецслужбы задержали в аэропорту Кишинева гражданина Украины Эрола Велиева, помощника народного депутата Мустафы Джемилева.

Общество •   •  12619 просмотра
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева

Днем россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: ранены три человека

Три человека были ранены и повреждена гражданская инфраструктура в результате российского ракетного удара по Одесскому району, соответствующие службы работают на месте происшествия.

Война •   •  14418 просмотра
Днем россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: ранены три человека

Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, по предварительным данным есть пострадавшие.

Война •   •  15246 просмотра
Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей

Гришко в Киеве наносят вред недобросовестные посетители, которые перелезают через ворота и ломают кусты сирени.

Общество •   •  18197 просмотра
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей

В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП

32 украинских журналиста находятся в плену в россии, и сейчас ведутся переговоры по их немедленному освобождению, сообщил и. о. министра культуры и информационной политики.

Общество •   •  18658 просмотра
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП

В россии объявили в розыск президента Зеленского

россия объявила президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неопределенным уголовным обвинениям.

Война •   •  20436 просмотра
В россии объявили в розыск президента Зеленского

В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве

В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.

Экономика •   •  18979 просмотра
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве

Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф

Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил одобрять заявки на открытие счетов для граждан России, делая исключения лишь для клиентов с крупными депозитами от 100 000 тысяч долларов.

Новости Мира •   •  15845 просмотра
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф