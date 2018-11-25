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Внаслідок повені в Іраку загинуло більше 20 осіб

Внаслідок повені в Іраку загинуло більше 20 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше 21 особа стала жертвами найсильніших за останні півстоліття повеней в Іраку. Число постраждалих перевищила 180 осіб, з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.

Повідомляється, що стихія зачепила всі провінції, але основний її удар припав на Найнава і Салах-ед-Дін. Район Еш-Шаркат в провінції Салах-ед-Дін постраждав найбільше - в результаті проливних дощів затопленими виявилися три населених пункти, де розташовано близько трьох тисяч будинків. Місцями вода піднялася вище двох метрів. Значної шкоди завдано багатьом будівлям, селями змило десятки машин і автомобільний міст.

Напередодні до постраждалих районів додалися ще чотири провінції - Васіт, Басра, Ді-Кар і Майсан. Через обрив ліній електропередачі багато населених пунктів залишилися без електрики.

Командування спільними операціями в Іраку направило війська в постраждалі райони. Для евакуації населення були задіяні вертольоти, а також плавальні засоби. Організовано тимчасові наметові табори для розміщення сімей із затоплених населених пунктів.

Нагадаємо, стрімкий циклон "Гаджа" пронісся над прибережними районами південної Індії. Шторм забрав життя щонайменше 11 осіб, евакуювано понад 80 тис. місцевих жителів.

Як повідомляв УНН, через сильні дощі та повені в Йорданії загинуло щонайменше 11 людей.

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