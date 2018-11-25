В результате наводнения в Ираке погибли более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 21 человек стали жертвами сильнейших за последние полвека наводнений в Ираке. Число пострадавших превысило 180 человек, со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.
Сообщается, что стихия затронула все провинции, но основной ее удар пришелся на Найнаву и Салах-эд-Дин. Район Эш-Шаркат в провинции Салах-эд-Дин пострадал в наибольшей степени - в результате проливных дождей затопленными оказались три населенных пункта, где расположено около трех тысяч домов. Местами вода поднялась выше двух метров. Значительный ущерб причинен многим зданиям, селями смыло десятки машин и автомобильный мост.
Накануне к пострадавшим районам добавились еще четыре провинции - Васит, Басра, Ди-Кар и Майсан. Сильнейшими порывами ветра выкорчевывало деревья, во многих районах, главным образом на юге страны, из-за обрыва линий электропередачи многие населенные пункты остались без электричества.
Командование совместными операциями в Ираке направило войска в пострадавшие районы. Для эвакуации населения были задействованы вертолеты, а также плавательные средства. Организованы временные палаточные лагеря для размещения семей из затопленных населенных пунктов.
Напомним, стремительный циклон "Гаджа" пронесся над прибрежными районами южной Индии. Шторм унес жизни по меньшей мере 11 человек, эвакуированы более 80 тыс. Местных жителей.
Как сообщал УНН, из-за сильных дождей и наводнения в Иордании погибло по меньшей мере 11 человек.