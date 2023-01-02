Внаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Внаслідок нічного ворожого обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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“В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі”, — написав він в Telegram.
Доповнення
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі. Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця.
Над столицею було збито 20 повітряних цілей.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.