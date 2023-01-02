В результате ночных обстрелов Киева повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В результате ночного вражеского обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“В результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно имеются обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме”, — написал он в Telegram.
Дополнение
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.
Над столицей было сбито 20 воздушных целей.
Напомним
Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.