ВМС: росія тримає у Чорному морі один ракетоносій

Станом на 6 годину ранку 13 січня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ, передає УНН.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні; В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет