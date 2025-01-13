ВМС: росія тримає у Чорному морі один ракетоносій
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 7 кораблів, з яких 2 несуть 22 ракети "Калібр".
Станом на 6 годину ранку 13 січня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ, передає УНН.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні; В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет
Також відомо, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 0 суден;
- до Азовського моря - 0 суден.
Військові наголосили, що рф вкотре порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації.