ВМС: россия держит в Черном море один ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 7 кораблей, из которых 2 несут 22 ракеты "Калибр".
По состоянию на 6 часов утра 13 января в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют; В Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет
Также известно, что за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 0 судов;
- к Азовскому морю - 0 судов.
Военные отметили, что рф в очередной раз нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), поскольку выключает системы автоматической идентификации.