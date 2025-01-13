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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВМС: россия держит в Черном море один ракетоноситель

ВМС: россия держит в Черном море один ракетоноситель

Киев  •  УНН

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В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 7 кораблей, из которых 2 несут 22 ракеты "Калибр".

По состоянию на 6 часов утра 13 января в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют; В Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет

- отчитывается ВМС ВСУ.

Также известно, что за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 0 судов;
    • к Азовскому морю - 0 судов.

      Военные отметили, что рф в очередной раз нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), поскольку выключает системы автоматической идентификации.

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      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

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      sredizemnoe-moreСредиземное море
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