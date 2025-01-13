ВМС: россия держит в Черном море один ракетоноситель

По состоянию на 6 часов утра 13 января в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют; В Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет