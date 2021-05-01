Власник зброї із чеських складів поставив Україні "три кораблі боєприпасів" - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
10:51 • 52722 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 95386 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 131407 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 172804 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 255217 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185756 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178710 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188520 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155251 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160306 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111017 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125026 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 73005 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102176 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 114891 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 255231 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202723 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297604 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292712 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 17109 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95402 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100234 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95710 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112339 перегляди
Актуальне
Власник зброї із чеських складів поставив Україні "три кораблі боєприпасів" - ЗМІ

Власник зброї із чеських складів поставив Україні "три кораблі боєприпасів" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 33424 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. На складі боєприпасів у Врбетіце (Чехія), який вибухнув у 2014 році, зберігалася зброя болгарського торговця Омеляна Гебрева, який нібито поставив Україні "три кораблі боєприпасів". Про це йдеться у розслідуванні, яке провели видання The Insider, Der Spigel і група Bellingcat, інформує УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, після оголошення висновків чеського слідства про те, що диверсії у Врбетіце були націлені на озброєння, що належать Гебреву та його компанії EMCO, підприємець заявив, що на момент вибухів він не планував переміщувати боєприпаси з чеських складів до Болгарії або експортувати їх на будь-який ринок, зокрема в Україну чи Сирію.

Цю інформацію, зокрема, підтвердили представники Imex - компанії-оператора чеського складу. Проте розслідування виявило, що болгарська компанія продавала боєприпаси Україні в кінці 2014 року, і, за даними двох джерел, які у 2014 і 2015 роках були близькі до українських військових закупівель, зіграла вирішальну роль в підвищенні обороноздатності України під час російського вторгнення.

За даними джерел, EMCO була однією з двох компаній ЄС, які виробляли сучасні боєприпаси, сумісні зі зброєю радянських часів, особливо в діапазоні від 120 до 152 міліметрів. Одна з цих фірм "перебувала під контролем Росії", а друга – це компанія EMCO Гебрева.

"Зброя на чеському складі цілком могла підійти для ЗСУ України, тому у ГРУ були всі підстави думати, що Гебрев планує направити її туди. Але у них міг бути й більш масштабний план: як стверджувала чеська влада (хоча і без надання доказів), ГРУ планувало, що вибухівка мала здетонувати пізніше, коли боєприпаси будуть переправлені на основний склад Гебрева в Болгарії. Можливо, вони сподівалися, що разом з цими боєприпасами підірвуть й інші", - говориться у розслідуванні.

Також зазначається, що для російського Головного управління розвідки типовою практикою була перекупка придатних для України боєприпасів за завищеними цінами, щоб вони не дісталися українцям.

"Джерело також повідомило, що в Україну було поставлено три кораблі з боєприпасами від EMCO, не уточнивши, чи продавалося озброєння безпосередньо або через посередника", - зазначається у матеріалі.

У компанії EMCO підтвердили розслідувачам, що прямо або опосередковано експортувала боєприпаси до України в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. При цьому в компанії заявили, що частина договірних зобов'язань не була реалізована.

Розслідувачі також звернули увагу на те, що після вибухів у Врбетіце співробітники ГРУ двічі намагалися отруїти Гебрева нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Загалом, згідно з попередніми даними розслідування, у підривах чеських складів брали участь щонайменше шість оперативників із підрозділу 29155 ГРУ.

Додамо

16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів №16 стався вибух в Врбетіце, в результаті якого було знищено 58 тонн боєприпасів і загинули двоє співробітників Imex. Офіційно чеські власті вважають причетними до вибуху двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Бошірова. За версією слідства, вони представилися потенційними покупцями і попросили доступ до закритої ділянки складу на період з 13 по 17 жовтня 2014 року.

17 квітня МЗС Чехії заявило про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Приводом для цього стало те, що, спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

За день, 18 квітня, Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата". Їх зобов'язали залишити РФ до кінця дня 19 квітня.

Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які у жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване селище Врбетіце.

Чехія планує вислати близько 70 співробітників посольства Росії у Празі, чим країна зрівняє чисельність російського дипломатичного представництва із чеським в Москві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами