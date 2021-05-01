Власник зброї із чеських складів поставив Україні "три кораблі боєприпасів" - ЗМІ

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Як йдеться в повідомленні, після оголошення висновків чеського слідства про те, що диверсії у Врбетіце були націлені на озброєння, що належать Гебреву та його компанії EMCO, підприємець заявив, що на момент вибухів він не планував переміщувати боєприпаси з чеських складів до Болгарії або експортувати їх на будь-який ринок, зокрема в Україну чи Сирію.

Цю інформацію, зокрема, підтвердили представники Imex - компанії-оператора чеського складу. Проте розслідування виявило, що болгарська компанія продавала боєприпаси Україні в кінці 2014 року, і, за даними двох джерел, які у 2014 і 2015 роках були близькі до українських військових закупівель, зіграла вирішальну роль в підвищенні обороноздатності України під час російського вторгнення.

За даними джерел, EMCO була однією з двох компаній ЄС, які виробляли сучасні боєприпаси, сумісні зі зброєю радянських часів, особливо в діапазоні від 120 до 152 міліметрів. Одна з цих фірм "перебувала під контролем Росії", а друга – це компанія EMCO Гебрева.

"Зброя на чеському складі цілком могла підійти для ЗСУ України, тому у ГРУ були всі підстави думати, що Гебрев планує направити її туди. Але у них міг бути й більш масштабний план: як стверджувала чеська влада (хоча і без надання доказів), ГРУ планувало, що вибухівка мала здетонувати пізніше, коли боєприпаси будуть переправлені на основний склад Гебрева в Болгарії. Можливо, вони сподівалися, що разом з цими боєприпасами підірвуть й інші", - говориться у розслідуванні.

Також зазначається, що для російського Головного управління розвідки типовою практикою була перекупка придатних для України боєприпасів за завищеними цінами, щоб вони не дісталися українцям.

"Джерело також повідомило, що в Україну було поставлено три кораблі з боєприпасами від EMCO, не уточнивши, чи продавалося озброєння безпосередньо або через посередника", - зазначається у матеріалі.

У компанії EMCO підтвердили розслідувачам, що прямо або опосередковано експортувала боєприпаси до України в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. При цьому в компанії заявили, що частина договірних зобов'язань не була реалізована.

Розслідувачі також звернули увагу на те, що після вибухів у Врбетіце співробітники ГРУ двічі намагалися отруїти Гебрева нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Загалом, згідно з попередніми даними розслідування, у підривах чеських складів брали участь щонайменше шість оперативників із підрозділу 29155 ГРУ.

Додамо

16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів №16 стався вибух в Врбетіце, в результаті якого було знищено 58 тонн боєприпасів і загинули двоє співробітників Imex. Офіційно чеські власті вважають причетними до вибуху двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Бошірова. За версією слідства, вони представилися потенційними покупцями і попросили доступ до закритої ділянки складу на період з 13 по 17 жовтня 2014 року.

17 квітня МЗС Чехії заявило про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Приводом для цього стало те, що, спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

За день, 18 квітня, Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата". Їх зобов'язали залишити РФ до кінця дня 19 квітня.

Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які у жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване селище Врбетіце.

Чехія планує вислати близько 70 співробітників посольства Росії у Празі, чим країна зрівняє чисельність російського дипломатичного представництва із чеським в Москві.